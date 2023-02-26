Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Şubat 2023 güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ için sarı kod uyarısı yapıldı ve bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ifade edildi.

Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmakta olduğu belirtildi.