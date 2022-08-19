Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı

Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Ani sel ve su baskını ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.