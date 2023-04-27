Meteoroloji'den 5 kent için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik) doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklar beklentisine karşı uyarıda bulunuldu.

Yağışların saat 21.00 itibariyle başlamasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Lütfen tedbirli olalım" diye yazdı.