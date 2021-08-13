Meteoroloji'den 5 il için sel uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için sel uyarısında bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Rize’de, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.