Meteoroloji'den 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz e Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler şöyle: Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce.