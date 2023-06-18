Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 28 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı yapılan kentler şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Antep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Maraş, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.