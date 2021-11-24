Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapılırken, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın, bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.