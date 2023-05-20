Meteoroloji'den 23 kente sarı, 5 kente turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mayıs-21 Mayıs günlerine dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Yağışlı hava bu hafta sonu da ülkeyi esir aldı. Meteoroloji 18 kent için 'sarı', 5 il için de 'turuncu' alarm uyarısında bulundu.

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Konya'nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojinin sarı alarm verdiği kentler şöyle:

Ankara, Antalya, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Hakkari, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak.

Turuncu uyarı verilen kentler ise şunlar: Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari'ye ise turuncu alarm verildi.