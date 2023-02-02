Meteoroloji'den 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri (Antep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Rüzgar; batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.