İstanbul'a çok yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda pazar günü için kar yağışına dikkat edilmesini istedi.

Ökten, "İstanbul'da Pazar günü büyük bir tipi ihtimali var. Kar yağışıyla birlikte fırtına hayatı zorlaştıracak. İstanbul havalimanında uçuşunuz varsa gözden geçirmeniz gerekiyor. Kar vortex şeklinde olacağı için çok yoğun..." dedi.

Ökten, diğer bölgeler için ise, "Ülkemizin doğusu bol kar yağışları alacak gibi görünüyor. Gaziantep de örtülük kar alacak. Doğu Anadolu'nun tamamı kalın bir kar tabakası alacak. Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri zor şartlar yaşayabilir..." ifadesini kullandı.