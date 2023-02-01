Krom uğruna günde 100 ton su tüketecek projeye bakanlıktan onay

Her yıl 2 Şubat’ta kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü giderek suya yakılan ağıt gününe dönüşüyor.

Türkiye son yılların en kurak kışını yaşıyor. Ancak her damla suyun kıymetli olduğu bir dönemde Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Eşeler Dağı’ndaki krom madeninde kapasite artırımı izni verildi. Niyazlar köyündeki devlet ormanında işletilen krom madeninin 16 milyon 400 bin metrekarelik ruhsat sahası bulunuyor. Yaşlı karaçam ve ardıç ağaçlarıyla kaplı bölgede 22 hektarlık alanda faaliyet gösteren maden işletmesinin yaptığı kapasite artışı başvurusuna 29 Aralık 2022 tarihinde "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırında bulunan maden sahasının su kaynaklarını ve yayla niteliğindeki bölgede yapılan hayvancılığı tehdit ettiğini savunan yöre halkı projeyi yargıya taşıdı. Krom madeni için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında çalışmalar kapsamında günde 100 ton su kullanılacağının belirtilmesi dikkati çekiyor.

Niyazlar köyü maden sahası ve Salda Gölü

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Niyazlar köyünde 2014 yılından bu yana faaliyette bulunan krom madeni için kapasite artışı yapılmak isteniyor. Zontaş Zonguldak Taşkömürü Mad. San. Ve Tic. A.Ş adına 16 milyon 400 bin metrekarelik alanda verilen krom madeni ruhsatının tamamı devlet ormanı vasfındaki arazide bulunuyor.

Krom madeni işletmesi kapasitesini 10 kat artırmak istiyor

İstanbul merkezli Manolya Madencilik A.Ş adlı şirket ile Ekim 2021’de rödovans (kiralama) anlaşması yapan ruhsat sahibi firma, işletmeyi de bu firmaya devretti.

Niyazlar köyündeki krom madeni işletmesinin uydu görünümü

Mevcutta yılda 65 bin ton malzeme işlendiği belirtilen krom madeninde yıllık 30 bin ton krom cevheri, 35 bin ton da pasa (atık malzeme) çıktığı kaydedildi. Ruhsat sahasının 22 hektarlık kısmında kapalı ve açık krom madeni işletmeciliği yapan firma, daha fazla üretim yapmak için kapasite artışı talebinde bulundu.

Projeye göre mevcut üretim kapasitesi yaklaşık 10 kat artırılmak isteniyor.

Proje için 29 Aralık'ta 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) sınırlarında yer alan Niyazlar köyündeki krom madeninin kapasite artışıyla ilgili hazırladığı projeye 29 Aralık 2022 tarihinde "ÇED Gerekli Değildir" kararı verdi.

Ormanlar, su kaynakları ve yaylacılık tehdit altında

Yöre halkının tepkisini çeken krom madeni projesinin su kaynaklarına, yaşlı karaçam ve ardıç ağaçlarının yoğun olduğu orman dokusuna ve küçükbaş hayvancılığa büyük zarar vereceğini savunuyor.

Eşeler Yaylası krom madenciliğine kurban ediliyor

ÇED kararının iptali için dava açan yöre halkının proje karşı çıkmasının en önemli gerekçelerinden biri de maden sahasının bulunduğu Eşeler Dağı’nın bölgenin su rezervlerini barındırması. Burdur’un Karamanlı, Yeşilova ve Tefenni ilçeleri ile Denizli’nin Acıpayam ilçesinin içme ve tarımsal sulama suyunun bu bölgeden sağlandığını belirten köylüler, krom madeninin yoğun su kullanımına dikkati çekerek yeraltı sularının yok olacağından endişe ediyor.

Yeşilova'da krom madenine hücum dönemi yaşanıyor

İkisi Niyazlar köyünde olmak üzere Yeşilova’da toplam 6 adet krom madeni için ÇED süreci başladığı görülüyor. Yeşilova’daki krom madeni ruhsatları ve ÇED başvurularında toplam 6 firmanın adı geçiyor. Zontaş, İhlas Gayrimenkul, AİC Madencilik, Bahar Krom, Yavuz Türkel ve Marmara Metal bu şirketler arasında.

Zontaş ruhsat ve işletme sahası uydu fotoğrafı

Mermer ocaklarının kıskacındaki Karamanlı da tehdit altında

Tepkiye neden olan krom madeni Karamanlı ilçesini de olumsuz etkileyecek. Mermer ocakları yüzünden zor günler geçiren Karamanlı ilçe yerleşimi bu kez de krom madeni tehdidiyle baş başa kalacak. Önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Karamanlı'daki kimi mermer ocakları yerleşim yerine bitişik alanda faaliyetini sürdürüyor.

Göller Bölgesi çöl olmasın

Yöre halkı, bazı göllerin kuruduğu Göller Bölgesi’nin ciddi bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya olduğu dönemde yoğun su tüketimine neden olan madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor. Yaz aylarında küçükbaş hayvan yetiştiricileri içinde önemli bir üretim alanı olan Eşeler Yaylası aynı zamanda yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. Krom madeninin kapasite artışı kapsamında 3198 adet ağacın kesilmesi gündemde. Köylülerin verdiği bilgiye göre bölgede anıtsal nitelikte yaşlı karaçam ağaçları ile endemik bitki türleri de yer alıyor.

Zontaş'ın krom maden ocağı

Deliklere patlayıcı doldurularak patlatma yapılacak

Açık ocak işletmeciliği yapılacağı kaydedilen Proje Tanıtım Dosyasında, işletme olarak “galeri ağızları oluşturularak açılacak galerilerde kapalı işletme yöntemiyle yapılacaktır. Galerilerde yapılacak üretim faaliyetlerinde delici tabanca ile açılacak deliklere patlayıcı malzeme doldurulacak ve gevşetme patlatması yapılacaktır. Çıkan malzeme, vagonlara yüklenerek galeri ağzına taşınacaktır. Çalışmalarda bölge halkından alınacak hizmet ve mal bedelleri ile bölge ekonomisine katkıda bulunulacaktır” ifadelerine yer veriliyor.

Krom madeni işletmesinde günde 100 ton su kullanılacak

Tesise giren malzemenin kırılıp elendikten sonra su ile yıkanarak tozundan arındırılacağı bilgisine yer verilen proje dosyasında, “Günde kullanılacak su miktarı =100 ton/gün su kullanımı olacaktır. Her gün eksilen su miktarı yaklaşık 100 m3 olacağı için günlük sisteme 100 m3 miktarında su ilave edilecektir. Yıkama işlemlerinden sonra oluşan sular iletim borularıyla proses suyu havuzlarına aktarılacaktır. Yıkama işlemi için betonarme yapıda sızdırmasız 3 adet 200 m3 kapasitede temiz su deposu kullanılacaktır” deniliyor.

Maden sahası Salda Gölü ÖÇK Bölgesi'nin sınırında

Yeşilova’nın en önemli simgelerinden biri olan doğal sit alanı ve sulak alan niteliğindeki Salda Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019’da ÖÇK ilan edildi. Ardından ise göl kıyısında Millet Bahçesi’nin inşasına başlandı. Daha iyi koruma amacıyla ÖÇK alanı ilan edilen Salda Gölü’nün korunan alan sınırları da Niyazlar köyünü de içine alacak şekilde genişletilmişti. Ancak ÖÇK statüsü Salda Gölü havzasının daha iyi korunmasını sağlamaya yetmedi. Göl kıyısındaki Beyaz Adalar bölgesinde yoğunlaşan koruma çalışmaları, ÖÇK Bölgesi kapsamına giren diğer alanlarda aynı şekilde yürütülemiyor. Niyazlar köyündeki iki ayrı krom madeni işletmesi bunun çarpıcı bir örneğini oluşturuyor.

Salda Gölü ÖÇK sınırı

Bir yanda maden izni, bir yanda UNESCO başvurusu

Bakanlık, Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilebilmesi için bir çalışma başlatmıştı. UNESCO Milli Komitesi’ne yapılan başvurunun ardından ÖÇK Bölgesi sınırlarındaki Niyazlar köyündeki krom madeni için ÇED Gerekli Değildir kararı verilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çelişkisi olarak yorumlanıyor.