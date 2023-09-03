Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 22 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler şöyle: Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale.