Meteoroloji'den 21 il için turuncu kodlu uyarı: Sel alarmı verildi

Meteoroloji'nin 19 Mayıs tarihli hava durumu raporunda sel alarmı verilirken 16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklarının 18 derece olduğu İstanbul ve 24 derece olduğu İzmir'de sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.