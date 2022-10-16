Meteoroloji'den 18 şehir için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 şehir için kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği belirtilerek sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Düzce.