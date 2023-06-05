Meteoroloji'den 16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Muğla çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun'un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler şöyle: Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman.