Meteoroloji’den 15 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için hava durumu raporunu yayınladı. 15 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeler şöyle:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Sarı ve turuncu kodla uyarı yapılan kentler şöyle: Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Dersim, Van ve Yozgat.