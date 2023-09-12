Meteoroloji'den 14 il için 'sel ve su baskını' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı, Iğdır, Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur için son dakika uyarısı geldi. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji; ayrıca Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur için de yarın öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada “Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.