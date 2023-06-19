Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler şöyle: Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Düzce.