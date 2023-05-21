Meteoroloji'den 13 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, 21 Mayıs hava durumu raporunu yayınladı. 13 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

"Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Sarı kodla uyarı yapılan kentler şöyle:

Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Urfa, Kırıkkale, Batman ve Şırnak."