Meteoroloji Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5 ila 10 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

AA'ya konuşan Macit, "Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına, çarşamba gününden itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yurdun tamamında 5 ila 10 derece hava sıcaklıklarında artış olmasını bekliyoruz. Sıcaklıkların İstanbul'da hafta ortasında 19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de 20-22, Antalya'da 23, Ankara'da 20 derece civarına kadar yükselecek" dedi.