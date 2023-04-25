Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji, 25 Nisan hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek. MGM, Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı öngördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının bugün iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı değerlendiriliyor.