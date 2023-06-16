Meteoroloji uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

Çok sayıda kentte etkili olan sağanak yağışlar yarından itibaren İstanbul'a da geliyor.

Son 36 saattir hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğine işaret eden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Bir yandan üstümüze Ege üzerinden esen rüzgarlar batı bölgelere hem daha sıcak havayı hem de bolca su buharı taşıyor. Yukarı seviyelerde oluşacak karışımlar, yer seviyesi ile olan sıcaklık farkları, meteorolojide konveksiyon dediğimiz fırınlama etkisi ile özetle Marmara ve Ege bu geceyi şiddetli hava olaylarıyla geçirebilir" dedi.

Yağışlı hava ne kadar devam edecek?

17 Haziran Cumartesi günü (yarın) sabah ve öğle saatlerinde görülmesi beklenen yağışların özellikle Anadolu yakasında etkili olabileceğini belirten Öztel, “Pazar günü İstanbul’da daha sakin geçecek fakat gün içinde yağmur geçişleri görülebilir, rüzgar hafta sonu Marmara’da poyraz ve zaman zaman karayel olacak son zamanların serin havalarından biri geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yağışların 20 Haziran Salı gününden itibaren azalması bekleniyor.