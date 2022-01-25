Meteoroloji saat verdi: Marmara için yeniden kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yeni kar örtüsü) bekleniyor.

Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Öte yandan İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor.