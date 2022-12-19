Meteoroloji kar beklenen illeri duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, bazı illerde yarın itibariyle kar yağışının başlayacağı da belirtildi.

MGM'nin değerlendirmesinde Salı günü Orta ve Doğu Akdeniz’in yüksekleri (1250 metre ve üzeri rakımlı yerler) ile Konya’nın, Karaman’ın ve Niğde’nin Toroslara bakan kesimlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiği duyuruldu.

Öte yandan MGM'ye göre kar yağışlarının 21 Aralık Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışının meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.