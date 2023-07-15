Meteoroloji: 3 ilde 'sağanak', birçok ilde 'aşırı sıcaklık' görülecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan çok sayıda ilde sıcaklıkların 30 dereceyi geçeceği belirtilirken kronik rahatsızlığı olanlar için öğle saatlerinde dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. (AA)