Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

Haber Merkezi

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu. (AA)
 