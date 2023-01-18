'Metaverse' raporu: 2030'a kadar hacmi 5 trilyon doları bulabilir

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, 'Kavramdan Pratiğe Metaverse' adında bir çalışma hazırladı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre fiziksel ve sanal dünyalar arasındaki bağlantıların daha fazla iç içe geçtiği, Metaverse’ün 2030 yılına kadar 2.5 ila 5 trilyon dolarlık pazar haline gelebileceği tahmini paylaşıldı.

Raporda neredeyse tüm sektörler tarafından Metaverse'ün kullanıldığı belirtilerek toplu ulaşım, akıllı şehirler, savunma ve tıbbın da yakında kullanabileceği ifade edildi.

Dünyaca ünlü markaların kullanmasının Metaverse’ü ekonomik açıdan çok hızlı büyüttüğü kaydedilen raporda, en popüler olduğu alanların başında oyun piyasasının geldiği vurgulandı.

Dünya çapında video oyunu oynayan kişi sayısının bir kaç yılda 3 milyara ulaşabileceği öngörüsünün paylaşıldığı çalışmada, oyun piyasasının 2025’te 400 milyar dolara kadar büyüyebileceği tahmininde bulunuldu.