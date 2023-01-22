Metalde greve doğru: Bir gün kala bir fabrikada daha anlaşma sağlandı

Metal sektöründe patron sendikası MESS'e üye 5 işletmede Birleşik Metal-İş'te örgütlü işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, işçiler 23 Ocak'ta greve çıkacaklarını duyurmuştu.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik işyerleri için önceki günlerde anlaşmanın sağlandığı, greve bir gün kala Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. ile yapılan görüşme sonucu da anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sendikanın yaptığı açıklamaya göre yapılan anlaşma şöyle:

"Ücret Zammı:

1) 6 ay: 31 Ağustos’taki saat ücretlerine % 91 oranında zam yapılacak.

2) 6 ay: 28 Şubat 2023 tarihindeki saat ücretlerine % 18 zam yapılacak. Ancak Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 18’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacak.

3) 6 ay: 6 Aylık enflasyon oranının üzerine saat ücretlerine 5,02 TL eklenecektir.

4) 6 ay: 6 Aylık enflasyon oranında zam yapılacaktır.

Sosyal haklarda ise yıllık yüzde 100 zam yapılacak. Kurban Bayramı ödeneği için ise yüzde 120 oranında artış yapılacak.

Bu hakların dışında muhtelif kazanımlar elde edilmiştir."

2 fabrikada greve çıkılacak

Böylece son saatlerde yeni bir görüşme çağrısı olmaması halinde yarın 2 işletmede greve çıkılacak.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada "İşverenden yeni bir görüşme çağrısı olmaması halinde yeni ismiyle Green Transfo Energy Turkey Enerji Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. (eski ismiyle Schneider Enerji) ve Grid Solutions işletmelerinde yarın greve çıkılacak" denildi.