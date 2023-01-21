MESS’te grev başlıyor: 1400 işçi 23 Ocak'ta greve başlıyor

Birleşik Metal-İş, MESS'te anlaşma sağlanamadığını, grevin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Yapılan paylaşımda, "Anlaşma Sağlanamadı Mess’te #GREV Başlıyor #MESS’e üye Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji ve Hitachi işletmelerine bağlı 6 fabrikadan 1400 üyemiz 23 ocak pazartesi günü, tüm fabrikalarda saat 10.00’da greve çıkacak" ifadesi kullanıldı.
Anlaşma Sağlanamadı— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 21, 2023
Mess’te #GREV Başlıyor#MESS’e üye Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji ve Hitachi işletmelerine bağlı 6 fabrikadan 1400 üyemiz 23 ocak pazartesi günü, tüm fabrikalarda saat 10.00’da greve çıkacak. pic.twitter.com/tWbH0j3ElL