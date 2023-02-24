Metal işçileri: Yardım kolilerimizin üzerinde AKP logosunu gördük

On bir ili etkileyen depremler sonrası ülke genelinde büyüyen dayanışmaya Renault'nun Bursa fabrikasında çalışan işçiler de destek verdi. İşçiler kendi aralarında topladıkları yardım malzemelerinin üzerine AKP logosu konulduğunu söyledi.

Evrensel Gazetesi'nden Uğur Ökdemir'in haberine göre depremin olduğu andan itibaren fabrikadaki bütün işçilerin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyen bir Renault işçisi, "Arama kurtarma çalışmasına katılan işçiler oldu. Büyük bir kısımda yardım malzemesi topladı. Bizim topladığımız yardım kolileri fabrikanın ayarladığı tırlarla deprem bölgesine gitti. Daha sonra fabrikanın internet sitesinde kolilerin ulaştığına yönelik fotoğraflar yer aldı ama o fotoğrafa dikkatli bakınca üzerlerinde AKP ambleminin olduğunu gördük, o nasıl oldu kimse bilmiyor." dedi.

Tepki çeken fotoğraf kaldırılırken işçiler durumu "Hani siyaset yapılmaması gerekiyordu" sözleriyle eleştirdi.