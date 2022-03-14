Meta'dan geri adım: 'Genel olarak Ruslara' karşı şiddet çağrılarını yasaklıyor

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın yeni "nefret söylemi" kılavuzunda "genel olarak Ruslara" karşı şiddeti destekleyen paylaşımlara izin verilmeyeceği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre şirket ayrıca devlet başkanlarına ölüm çağrıları yapan paylaşımlara izin verilmesinden de vazgeçti.

Reuters'ın daha önce Meta'nın iç yazışmalarına dayanarak yaptığı haberinde, şirketin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi bağlamında Ruslara karşı şiddet içerikli paylaşımlara ve Rusya, Belarus devlet başkanlarına yönelik "ölüm çağrılarına" geçici olarak izin verme kararı aldığı belirtilmişti.

Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg şirketin geri adımını "soykırım, etnik temizlik ya da her tür ayrımcılık, hakaret ve Ruslara yönelik şiddete toleransı olmadığı"nı söyleyerek doğruladı.