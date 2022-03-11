Rusya'dan ABD'ye 'Facebook' çağrısı: Aşırılıkçı faaliyetlerini durdurun

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği Facebook'un Ruslara karşı nefret ve düşmanlığı körüklemeye yol açan saldırgan ve suçlu bir politika izlediğini söyledi.

Reuters haber ajansı Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın bazı ülkelerde kullanıcılarının "Ukrayna'nın işgali bağlamında" Ruslara ve Rus askerlerine şiddet ve ölüm çağrıları yapan paylaşımlarına izin verecek şekilde "nefret söylemi" politikasında değişikliğe gittiğini duyurmuştu.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği ABD makamlarından Facebook'un aşırılık yanlısı faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada Washington'a "Meta'nın aşırılıkçı faaliyetlerini durdurun ve suçluları adalet karşısına çıkarın" diye seslenildi.

Açıklamada "Meta'nın Ruslara yönelik nefret ve düşmanlığı kışkırtan saldırgan ve suçlu politikası korkunç. Şirketin eylemleri ülkemize karşı ilan edilen kuralsız dezenformasyon savaşının bir başka kanıtıdır" denildi.

Meta'nın iç yazışmalarında Facebook ve Instagram'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya yönelik "ölüm çağrıları" yapan paylaşımlara da izin verileceği ortaya çıkmıştı. Ayrıca şirket Ukrayna'daki neo-nazi Azov Taburu'nu öven paylaşımlara da izin verme kararı almıştı.

Meta Sözcüsü Joe Osborne şirketin Azov Taburu'na "Ukrayna'nın savunulması" bağlamında dar anlamda bir istisna yaparak izin vereceklerini söylemişti.