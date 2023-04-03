Meta siyasetçilerin reklam harcamasını paylaştı: Babacan en üst sırada

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, siyasetçilerin ve siyasi partilerin reklamlara harcadığı tutarlara ilişkin verileri paylaştı.
Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre; Deva Partisi ve partinin genel başkanı Ali Babacan son 90 günde toplamda 663 bin lira reklam harcamasıyla en üst sırada yer aldı. Bu sürede AKP 460 bin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 203 bin lirayı reklama harcadı.
30 Aralık 2022 ile 29 Mart 2023 tarihleri arasındaki 90 günlük süreçte Meta üzerinden yapılan reklam harcamaları şöyle:
- AKP: 459 bin 705 TL
- Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 416 bin 92 TL
- DEVA Partisi: 247 bin 72 TL
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 203 bin 440 TL
- MHP: 160 bin 344 TL
- AKP Zonguldak milletvekili aday adayı Ömer Yazıcıoğlu: 111 bin 297 TL
- AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 102 bin 971 TL
- Vatan Partisi: 77 bin 789 TL
- Eski MHP Milletvekili Tarkan Akıllı: 50 bin 947 TL
- İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz: 49 bin 115 TL
- Saadet Partisi: 46 bin 914 TL
- Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: 43 bin 924 TL
- İYİP İstanbul milletvekili aday adayı Ahmet Çeleb: 43 bin 97 TL
- Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Yakup Türkal: 42 bin 431 TL
- İYİP Antalya milletvekili aday adayı Ayşen Kurt: 42 bin 66 TL