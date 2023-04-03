Meta siyasetçilerin reklam harcamasını paylaştı: Babacan en üst sırada

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, siyasetçilerin ve siyasi partilerin reklamlara harcadığı tutarlara ilişkin verileri paylaştı.

Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre; Deva Partisi ve partinin genel başkanı Ali Babacan son 90 günde toplamda 663 bin lira reklam harcamasıyla en üst sırada yer aldı. Bu sürede AKP 460 bin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 203 bin lirayı reklama harcadı.

30 Aralık 2022 ile 29 Mart 2023 tarihleri arasındaki 90 günlük süreçte Meta üzerinden yapılan reklam harcamaları şöyle: