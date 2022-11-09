Dünya çapındaki 87 bin çalışanı olduğu belirtilen Meta, 11 bin kişiyi işten çıkarıyor.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların "Meta'nın tarihinde atılan en zor adımlardan biri" olduğunu söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meta 11 bin kişiyi işten çıkarıyor
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, çalışanların yüzde 13'ünü işten çıkarıyor.
Haber Merkezi
Dünya çapındaki 87 bin çalışanı olduğu belirtilen Meta, 11 bin kişiyi işten çıkarıyor.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların "Meta'nın tarihinde atılan en zor adımlardan biri" olduğunu söyledi.