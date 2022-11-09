Meta 11 bin kişiyi işten çıkarıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, çalışanların yüzde 13'ünü işten çıkarıyor.

Haber Merkezi

Dünya çapındaki 87 bin çalışanı olduğu belirtilen Meta, 11 bin kişiyi işten çıkarıyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların "Meta'nın tarihinde atılan en zor adımlardan biri" olduğunu söyledi.

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