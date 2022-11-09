Cemaat davası firarisi, eski AKP'li vekil Hakan Şükür, Saadet Partisi'ne yakın TV5 kanalına konuk olmuştu.
Yeniçağ'da yer alan habere göre yayına Şükür'ü konuk alan sunucu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Neval Oğan Balkız*
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkaran sunucu kovuldu
Saadet Partisi'ne yakın TV5 kanalına Cemaatçi Hakan Şükür'ü konuk olarak alan sunucu Mehmet Ali Kayacı kovuldu.
Haber Merkezi
Cemaat davası firarisi, eski AKP'li vekil Hakan Şükür, Saadet Partisi'ne yakın TV5 kanalına konuk olmuştu.
Yeniçağ'da yer alan habere göre yayına Şükür'ü konuk alan sunucu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.