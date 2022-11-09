Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkaran sunucu kovuldu

Saadet Partisi'ne yakın TV5 kanalına Cemaatçi Hakan Şükür'ü konuk olarak alan sunucu Mehmet Ali Kayacı kovuldu.

Haber Merkezi

Cemaat davası firarisi, eski AKP'li vekil Hakan Şükür, Saadet Partisi'ne yakın TV5 kanalına konuk olmuştu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre yayına Şükür'ü konuk alan sunucu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.

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Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı