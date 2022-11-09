Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5 kanalına konuk olan Hakan Şükür dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Düşünme Vakti' isimli programda sunucu Mehmet Ali Kayacı'nın konuk olarak aldığı Şükür, iktidar cephesinden kendisine yapılan bir teklifi açıkladı.

Şükür, "Ben açık ve net konuşacağım, bir arkadaşınız sizi arıyor, ülkenin cumhurbaşkanının kardeşiyle birlikte arıyor. Onlardan kurtul, gel, her şeyini geri versin. İki kelime söyle yeter, özel uçak gönderelim. Şimdi siz bundan ne anlarsınız? Ben suçluyum, ortada bir suç var, birisi bu suçu affedebiliyor. Benim alın terimle kazandığım, ülkeme yatırdığım, Man Adası'na değil, ülkeme yatırdığım imkanlarımı bana geri verecek... Ben böyle bir şeyi kabul etmem. İsmim sembol olarak, korkutma aracı olarak kullanılıyor. Ben ne yaptım, benim suçum ne?" diye konuştu.