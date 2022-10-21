Hakan Şükür kesinlikle oy vermeyeceği iki partiyi açıkladı, iki partiden de yanıt geldi

Cemaat üyesi eski milli futbolcu Hakan Şükür, yaptığı bir yayında hangi partilere oy vermeyeceğini açıkladı.

Zafer Partisi ve Muharrem İnce'nin partisi dışında birçok partiye oy verebileceğini söyleyen, bu ikisine kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyen Şükür, "Ben o partinin içindeyim, nasıl kurulduklarını, neden kurulduklarını, bunlara nasıl bakıldıklarını, kimlerin adamları oldukları o kadar bariz ki..." dedi.

Şükür'ün bu sözlerine Ümit Özdağ'dan "Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin. Ellerin kanlı. Zafer Partisi’nin senin oyuna ihtiyacı yok. Üstelik F. Gülen gibi yalancısın. Sen AKP’de iken Ben Ergenekon zanlısıydım. Bana nasıl baktıklarını bilirim. Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın" yanıtı geldi.

Şükür, Özdağ'a, "Terörist darbeci ağababandır.. Normalde dikkate almazlar söylediklerini ama mevcut rejim ve ortaklarının talimatı İle gündemi başka yere çekme hamlesi.. Şimdi berabersiniz işte ne güzel. Daha ne istiyorsun" yanıtını verdi.

Muharrem İnce ise Şükür'e "Fetöcü bit yavrusu Hakan Şükür yine kumpas peşinde! Senin gibi Fetöcü teröristlerle Silivri Mahkemeleri'nde nasıl mücadele ettiysek bugün yine aynı mücadeleyi veririz. Boş konuşma, yalan söyleme git efendilerinin sümüklü mendilini kokla" diye seslendi.