Messi'nin yeni takımı belli oldu

Barcelona'nın ardından 2 yıl Paris Saint Germain'de oynayan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi geçtiğimiz gün takımdan ayrılmıştı.

Messi'nin eski takımı Barcelona'ya geri döneceği konuşuluyordu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Messi'nin ABD'nin MLS liginin ekiplerinden Inter Miami'yle anlaştığını duyurdu.

Messi'nin Inter Miami'ye transferini önümüzdeki saatlerde nedeni ve detaylarıyla açıklayacağını yazan Romano, transfer anlaşmasının hızla yürürlüğe gireceğini ve Messi'nin bu gece saatlerinde Miami'ye gideceğini belirtti.