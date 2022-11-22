Messi'den tarihe geçen bir istatistik daha: 6003 gün...

2022 Dünya Kupası'nda üçüncü günün ilk maçında C Grubu'nda mücadele eden Arjantin ve Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor.

Lionel Messi'nin golüyle 1-0 Arjantin'in öne geçtiği karşılaşmada, Lionel Messi yeni bir rekora imza attı.

Dünya Kupası'ndaki ilk golünü 16 Haziran 2006'da Sırbistan ağlarına gönderen Lionel Messi, Suudi Arabistan'a bugün attığı golle birlikte turnuva tarihinde iki golü arasında en uzun süre geçen isim oldu.

Opta Stats'ın verilerine göre, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golüyle son golü arasında 6 bin 3 gün geçti.

Bugüne kadar, Dünya Kupası karşılaşmalarında 6 gol atan Messi, 7. golünü Suudi Arabistan'a karşı penaltı atışından kaydetti.

6003 - Dünya Kupası'ndaki ilk golünü 16 Haziran 2006'da Sırbistan ağlarına gönderen Lionel Messi, Suudi Arabistan'a attığı gol ile turnuva tarihinde iki golü arasında en uzun süre geçen isim oldu (6003 gün). Sonsuz. pic.twitter.com/sN3dUods0F — OptaCan (@OptaCan) November 22, 2022

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) forma giyen dördüncü oyuncu oldu. Dünya Kupası'nda 5 farklı turnuvaya katılan diğer isimlerse Antonio Carbajal, Rafael Marquez ve Lothar Matthaus'du. Cristiano Ronaldo da, Portekiz formasıyla bir maça çıkması halinde 5 farklı Dünya Kupası turnuvasında forma giyen isimler kafilesine girecek.

Messi ayrıca Diego Maradona (1982, 1986, 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998, 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu. Messi 2006, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda golle buluştu.