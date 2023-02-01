Messi en büyük üzüntüsünü açıkladı

Dünya futbol tarihinin en iyi ismi olarak gösterilen Arjantinli futbolcu Messi, son Dünya Kupası zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Kariyerimin sonunda bir devri kapatıyorum. Milli takımla hep hayalini kurduğum şeyleri başardım. Kariyerimde daha önce her şeyi bireysel olarak elde etmiştim. Milli takıma başarı ise kariyerimi benzersiz bir şekilde bitirmekle ilgiliydi. Tüm bunların gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Şu anda hiçbir şikayetim yok ve daha fazlasını isteyemem. Copa America ve Dünya Kupası'nın kazandık, geriye yapacak hiçbir şey kalmadı" diyen Messi, en büyük üzüntüsünü ise şöyle açıkladı:



"Kupayı bana Diego'nun (Maradona) vermesini veya en azından bu zaferleri görmesini, Arjantin'i yeniden dünya şampiyonu olarak görmesini isterdim."