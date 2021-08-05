Messi, Barcelona'dan ayrıldı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulübü Barcelona'dan resmen ayrıldı.

Haber Merkezi

Barcelona, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Barcelona'ya 13 yaşında katılan 1987 doğumlu Messi, 2004 yılında kulübün A takımına yükselmişti.

Messi'nin kulüpteki sözleşmesi, 1 Temmuz 2021'de sona ermişti.

Haber

Copa America şampiyonu Arjantin oldu