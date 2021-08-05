Barcelona, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.
Barcelona'ya 13 yaşında katılan 1987 doğumlu Messi, 2004 yılında kulübün A takımına yükselmişti.
Messi'nin kulüpteki sözleşmesi, 1 Temmuz 2021'de sona ermişti.
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Müfit Can Saçıntı (Mandıra Filozofu)
Haber Merkezi
Messi, Barcelona'dan ayrıldı
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulübü Barcelona'dan resmen ayrıldı.
Haber Merkezi
Barcelona, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.
Barcelona'ya 13 yaşında katılan 1987 doğumlu Messi, 2004 yılında kulübün A takımına yükselmişti.
Messi'nin kulüpteki sözleşmesi, 1 Temmuz 2021'de sona ermişti.