MESEM’de eğitim sırasında fırında parlama: 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı

Çocukların "mesleki eğitim" adı altında haftanın dört günü ucuz işgücü olarak çalıştırıldıkları işyerlerinde alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle yaşamını yitirdiği MESEM'lerde bu kez "iş kazası" merkezdeki uygulama eğitimi sırasında yaşandı.

Konya'nın Meram ilçesindeki Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde uygulama eğitimi alan 4 öğrenci ile 1 öğretmen, fırın alanında yaşanan parlama sonucu yaralandı.

Ateşbazı Veli Mahallesi'nde bulunan Merkez'de, Yiyecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimi sırasında fırın alanında gaz birikmesi sonucu parlama meydana geldi.

Olayda, 1 öğretmen ve 4 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralılılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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