MESEM'de 14 yaşındaki çocuğa şiddet: Oto tamirhanesinde darp edildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir oto tamirhanesinde, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışan 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.K., işyeri işletmecisinin fiziksel şiddetine maruz kaldı. Çocuğun tekme, tokat ve yumruklarla darp edildiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, 25 Eylül'de meydana geldi. Okul kıyafetindeki eksiklik nedeniyle 24 Eylül'de okula gidemeyen F.K., ertesi gün gittiği oto tamirhanesinde işletmeci Abdulkadir K.'nin saldırısına uğradı. İşletmecinin çocuğu okula ve işe gelmediği gerekçesiyle darp ettiği belirtildi.

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Anne birden fazla kuruma başvurdu

DHA'da yer alan habere göre, güvenlik kamerası görüntülerini temin eden F.K., görüntüleri annesi Kadriye Enez Koyuncu'ya izletti. Oğlunun darp edildiğini öğrenen anne, hastaneden darp raporu alarak işletmeci hakkında şikâyetçi oldu.

Koyuncu; emniyetin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Anne, savcılık tarafından şüpheli hakkında işlem yapıldığına ilişkin kendisine henüz bilgi verilmediğini belirtti.

Aynı işyerinde daha önce de zorbalığı maruz kaldığı iddiası

Şikâyet dilekçesinde, hiçbir gerekçenin çocuğa yönelik şiddeti haklı çıkaramayacağını vurgulayan Koyuncu, oğlunun aynı işyerindeki kişiler ve diğer çalışanlar tarafından daha önce de zorbalık ve kötü muameleye maruz kaldığını öğrendiklerini ifade etti.

Oğlunun psikolojik durumuna ilişkin endişelerini dile getiren anne, olayın yalnızca işyeri veya MESEM uygulamaları çerçevesinde değil, çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun korunması kapsamında da ele alınmasını istedi. Koyuncu, çocuğun psikolojik durumunun uzmanlarca değerlendirilmesini, ihtiyaç halinde psikososyal destek sağlanmasını ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasını talep etti.

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