MESEM cinayeti davasında pişkin savunma: Suçu Yağız'a atmaya çalıştılar, MESEM'li arkadaşı yalanladı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri'nde (KARDEMİR) 5 Eylül 2025'te hurda sarma makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki MESEM öğrencisi Yağız Yıldız davasının 2. duruşması bugün Karabük 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

6 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıklardan biri, makinelerin stajyerler için yasak olduğunu, Yağız'ın sorumlulardan habersiz makineyi kullandığını öne sürmüştü.

Yağız'ın makineyi daha önce kullanmadığı iddia ettiler: MESEM'li arkadaşı yalanladı

İkinci duruşmada tanık beyanlarına başvuran mahkeme, makineden sorumlu 2 kişinin ve 1 MESEM stajyerinin ifadesini aldı. Makineden sorumlu tanıklar, ilk duruşmada sanık tarafının söylediklerini yineleyerek makinenin stajyerler için yasak olduğunu ve Yağız'ın makineyi daha önce kullanmadığı iddi etti.

Ancak Yağız'ın arkadaşı olan diğer MESEM'li çocuk işçi, makine hakkında daha önce bir uyarı yapılmadığını, makineyi daha önce de kullandıklarını anlattı.

Bilirkişi de onaylamıştı: 'Olaya karışan makine teknolojik değil'

Davada dikkat çeken bir başka nokta ise olaya karışan makinenin teknolojik olmadığının bilirkişi raporuyla da tespit edilmiş olması. İlk duruşmada yapılan bu tespit ikinci duruşma sırasında mahkeme başkanı tarafından da tekrar edildi.

Davanın 3. duruşması 12 Ocak 2027 Salı günü saat 10.25'te yine Karabük 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulaması kapsamında KARDEMİR A.Ş.'de staj yapan İzabe ve Haddecilik Alanı 11. sınıf öğrencisi Yağız Yıldız, 5 Eylül 2025'te devrilen hurda sarma makinesinin altında kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İş cinayetinin yaşandığı gün Bakan Yusuf Tekin, “Tedbirler sayesinde mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir kıpırdama oldu” demiş, MESEM uygulamasını övmüştü.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın