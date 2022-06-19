Mesai ücretlerini isteyen itfaiyeciler, AKP'li belediye başkanı tarafından çöpçü yapıldı

Giresun Belediyesi'nde görev yapan 58 itfaiyeci beş yıldır kendilerine ödenmeyen fazla mesai ücretlerini alamayınca dava açtı. AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 8 itfaiye erini temizlik işlerine çöpçü olarak gönderdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli 58 itfaiye eri, ödenmeyen fazla mesai ücretlerini alabilmek için bağlı bulundukları Belediye-İş Sendikası aracılığıyla dönemin Belediye Başkanı CHP’li Kerim Aksu ile görüştü. Sendika görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayınca İŞKUR’a şikayet ederek inceleme yapılması için müfettiş talep etti.

Yapılan incelemede fazla mesai yapıldığı ve ücretlerin ödenmediği tespit edildi

Ancak müfettiş 1.5 yıl sonra belediye CHP’den AKP’ye geçince inceleme yapmaya başladı. Yapılan inceleme sonrasında itfaiyecilerin fazla mesai yaptıkları ve ücretlerinin ödenmediği tespit edildi. Belediye-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, itfaiyecilerin fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için AKP’li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile görüşmeler yaptı.

Başkan sözünü tutmadı, itfaiyeciler dava açtı

Başkan Şenlikoğlu, söz vermesine rağmen fazla mesai ücretlerini ödemedi. Bunun üzerine itfaiyeciler yaklaşık beş yıllık alacaklarını tahsil etmek için dava açtı. Şenlikoğlu da dava açan ve içlerinde dalgıçlarında bulunduğu 8 itfaiye erini temizlik işlerine çöp toplamaya gönderdi.

Belediye-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, itfaiye erlerinin haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirterek, AKP’li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun seçimlerden önce fazla mesai ücretlerini ödeyeceğine dair söz verdiğini ileri sürdü. Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığını, her itfaiyecinin belediyeden yaklaşık 150 bin lira fazla mesai ücreti alacağı olduğunu belirtildi.