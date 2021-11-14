Mersinli Yörükler: Hayvanlarımızı su kaynağına dahi götüremiyoruz

Mersin’in Güneyli mahallesinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Yörükler, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bölgede hayvancılık yapılmasına engel olduğunu anlattı.

Bölgede inceleme yapan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'e konuşan yurttaşlar, küçükbaş hayvanların otlayacağı alanların Orman Müdürlüğü tarafından yasaklandığını, Orman Müdürlüğü ekiplerinin köyün muhtarını tehdit ettiğini söyledi. Muhtar Halil Sapmaz da hayvanlarını sulak alanlara götürmeye dahi izin verilmediğini aktardı.

Bir yurttaş yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

“Biz bu ormanlarla büyüdük. Ona bir zarar vermemiz mümkün mü? Ancak orman memurları tarafından çok baskı altındayız. Su kaynaklarına gitmek için ormandan geçmek zorundayız. Ancak sürekli zabıt tutma korkusu yaşadığımızdan hayvanlarımızı su kaynağına dahi götüremiyoruz.”

'Su kaynakları yasak'

Ormanlar için tehdit olarak görülmekten şikayet eden bir Yörük de “Bu orman kurulduğundan beri buradayız. Bu ormana biz niye hayvan verelim, nasıl zarar verelim? İki üç tane su kaynağı var, tamamı bize yasak” dedi. Yasak kararının yanlış olduğunu dile getiren Gökçel ise, “Bizim atalarımız Yörük. Bu bölgede de en rahat yetişen hayvan kıl keçisidir. Bu coğrafya, kıl keçisi beslemeye en uygun coğrafya. Bu çocuklar hayvancılıkla büyüyorlar. Geçimleri bu işle sağlanıyor. Bu onurlu işi engellemek kimsenin hakkı değil” dedi. (ANKA)