Mersin'deki saldırıda yaşamını yitiren polis memurunun kimliği açıklandı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.