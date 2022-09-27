Süleyman Soylu'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

"Akşam 22.42 civarında Mersin Mezitli'de bulunan Polis Evimize bir terör saldırısı yapıldı. Akabinde İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orada polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar. Orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 terörist ile birlikte onlar da çatışmaya giriyorlar ve 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Ardından çatışma devam ederken 2 ayrı patlama sesi geliyor" diyen Soylu, "2 ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcı. Yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor, ötekisi de yaralanıyor. Bir polis memurumuzun yarası ağır değildi. Ağır yaralı olan polisimizi hastaneye getiriyorlar ama maalesef kurtaramıyorlar ve şehit oluyor. Diğer arkadaşımızın hayati tehlikesi yok ve ameliyatını oldu. Bir sivil vatandaşımız da balkonda otururken bir kurşun da ona isabet ediyor ama şükür onun da hayati tehlikesi yok. 2 kişi de sivil vatandaşlardan patlama dolayısıyla yüksekten atlıyorlar. Herhangi bir şeyleri yok. 1 evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Şehitler tepesinin yeri oldu, yiğidi oldu" şeklinde konuştu.

Bir muhabirin "Neden Mersin?" diye sorması üzerine Soylu, "Bir sebebi var onu daha sonra söyleriz. Mersin'in bir sebebi var. Saldırıyı düzenleyen PKK terör örgütüdür. Mersin'in seçilmesinin sebebi de Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor. Bizim şu anda tespitini yaptığını belirttiğimiz terörist" diye konuştu. (İHA)