Mersin'de provokasyon: Alevi yurttaşların evleri işaretlendi

Mersin Yenişehir’e bağlı Batıkent Mahallesinde 60 dairelik bir sitede oturan ve Alevi yurttaşların yaşadığı 5 dairenin kapısına kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu. Evleri işaretlenen yurttaşlar şikayetçi olurken, site önünde önlem alan polis ekipleri, işaretleme yaparak provokasyon yapan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Batıkent mahallesinde yer alan 3 blok ve 60 daireden oluşan Parkent Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin C Blokta ikamet eden Alevi yurttaşlar H.Ç, C.L, M.A, Ş.K ile N.C’nin dairelerinin kapıları işaretlendi.

Akşam saatlerinde işlerinden evlerine dönen yurttaşlar kapılardaki bu işaretleri görünce birbirlerine haber verdi. İşaretlenen evlerin beşinin de Alevi ailelerin bulunduğu daireler olduğu anlaşılınca yurttaşlar ve site yöneticisi Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirildi.

Şikayet üzerine Terörle Mücadele (TEM) ekibinin de yer aldığı polis ekipleri gelerek apartmanda incelemelerde bulundu, yurttaşların ifadesi alındı.

'Alevi olduğumuz için yapıldığını düşünüyorum'

Yurttaşlardan biri polise verdiği ifadede, “C blokta ikamet etmekteyim. Saat 20.10 sıralarında komşularımın araması üzerine daire kapımın çıkış yönüne sol tarafına 30x30 cm ebadında kırmızı renk sprey boya ile çarpma işaretinin yapıldığını gördüm. Yapılan bu işaretin Alevi olduğumuz için yapıldığını düşünüyorum. İşareti yapan kişi veya kişilerden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

Gece boyunca hem sitenin bahçesinde hem de etraftaki sokaklarda önlem alındı çevredeki kameralar incelenerek failler tespit edilmeye çalışıldı. Polis, aynı sitede oturan kişi ya da kişilerin provokasyonu gerçekleştirdiği üzerinde duruyor.