Alevilerden Almanya'da eylem

Geçtiğimiz hafta Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, 12 Kasım Cumartesi günü Köln’de gerçekleştirilmek üzere 'Eşit yurttaşlık istiyoruz' başlıklı büyük bir Alevi mitingi çağrısı yapmıştı.

Almanya'nın pek çok kentinden otobüsler kaldırılarak mitinge katılım sağlayan derneklerin yanı sıra kendi imkanlarıyla gösteriye gelenler “Alevilik torbaya sığmaz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Aleviler vardır", "Alevilik haktır” sloganları attı.

Farklı bölgelerden cem evleri ve dernek başkanları gerçekleştirdikleri konuşmalarda, cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi, eşit yurttaşlık hakkı, alevilerin devlet eliyle baskılanıp yönetilemeyeceği konularını dile getirdi. Alevi halkının düzene karşı çıkılması için halkın sokağa çıkması gerektiği söylenirken, dernek ve birliklerin Alevi halkının yanında olduğu belirtildi.

Torba yasaya karşı yazılan açıklama Türkçe, İngilizce, Almanca, Flemenkçe ve Fransızca olmak üzere 5 farklı dilde okundu.

Miting halaylar eşliğinde sonlandırıldı.